Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos emociona a falar da filha: «Ainda tenho as cinzas da menina em casa»

  • Dois às 10
  Hoje às 12:44

Depois de abandonar a ‘1ª Companhia’, a atriz Sara Santos esteve no ‘Dois às 10’ e partilhou, num testemunho comovente, a dor profunda que carrega desde a morte da filha durante o parto e a longa batalha judicial que ainda hoje marca a sua vida.

Depois de ter abandonado a ‘1ª Companhia’, a atriz Sara Santos esteve no ‘Dois às 10’ e abriu o coração sobre o drama pessoal que marcou profundamente a sua vida nos últimos anos: a morte da filha durante o parto e a longa batalha judicial que se seguiu.

Questionada por Cláudio Ramos sobre o que lhe provoca maior dor — se a perda em si ou a alegada negligência médica —, Sara foi clara ao apontar a falta de justiça e a morosidade dos tribunais como o que mais a tem desgastado ao longo dos anos. “A falta de justiça. Os tribunais e a demora. Eu acho que oito anos é muito (…) o facto de passar por isto é mau. E prolongar isto ao longo de oito anos é muito mau”, desabafou.

A atriz sublinhou ainda o impacto que este processo tem tido não só nela, mas também em quem a rodeia. “Mesmo para com a família, para com quem está envolvido, e o meu filho também, o meu namorado… não é fácil. Eu acho que deveria de ser algo mais rápido”, afirmou, visivelmente emocionada.

Cristina Ferreira destacou que a busca incessante pela verdade acabou por consumir grande parte da vida de Sara, algo que a própria confirmou sem hesitar. “Foi isso que aconteceu. Eu agarrei-me de tal forma a isto que me esqueci de tudo. Esqueci-me de viver, inclusive”, confessou.

Sobre a decisão de entrar no programa, a atriz explicou que surgiu da vontade de recomeçar, numa fase em que o processo judicial chegou à última instância. “É eu guardar uma resposta ao Tribunal dos Direitos Humanos, e o que vier de lá, seja a meu favor ou não, lá está, eu já não consigo fazer mais nada. E é o fim”, partilhou.

Num dos momentos mais comoventes da conversa, Sara revelou que o luto ainda não está totalmente encerrado. “Eu consegui dar a roupa da minha filha. E para mim foi um passo muito grande. Eu ainda tenho as cinzas da menina lá em casa”, contou.

A atriz assumiu que está agora à espera de um desfecho que lhe permita seguir em frente. “Estou só à espera do desfecho deste, para me libertar mesmo de tudo”, disse, acreditando que “há aqui um progresso que acho que é positivo para mim e para quem me rodeia”.

