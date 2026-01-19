Um dia marcante. Soraia Carrega encarou o convite para a «1.ª Companhia» como um sinal: «Não podia não aceitar»

Soraia Carrega esteve no «Dois às 10», depois de ser a terceira recruta expulsa da «1.ª Companhia».

Para Soraia Carrega, o convite para integrar a 1.ª Companhia chegou num dos momentos mais sensíveis da sua vida — e foi por isso mesmo que nunca o conseguiu ignorar. O ano de 2025 ficou marcado pelo luto, depois de ter perdido duas avós, uma das quais tinha uma ligação especial ao universo dos reality shows.

“Tu é que devias entrar numa coisa destas”, chegou-lhe a dizer essa avó, numa conversa que, na altura, Soraia recorda como um comentário carinhoso, mas distante da sua realidade. Nunca tinha pensado seriamente em participar num formato do género.

O destino, porém, acabou por falar mais alto. O convite para a «1.ª Companhia» chegou precisamente no dia em que essa avó faleceu — uma coincidência que Soraia não conseguiu ignorar. Para si, foi um sinal claro: “Não podia não aceitar”, admite.

Além do peso emocional do momento, Soraia reconhece que atravessava uma fase de estagnação pessoal e profissional. Sentia que precisava de um impulso, de um desafio que a tirasse da zona de conforto e lhe desse um novo fôlego.

Dentro da 1.ª Companhia, encontrou muito mais do que esperava. Apesar dos momentos de tensão com os instrutores, assume que adorou a experiência e que a disciplina exigida pelo formato acabou por ser exatamente aquilo de que precisava naquela fase da sua vida.