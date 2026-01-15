Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa fechou um capítulo importante da sua vida pessoal, ao colocar um ponto final numa relação de quatro anos com um conhecido ator português.

Antes de vestir a farda e entrar na exigente experiência da «1.ª Companhia», Soraia Sousa tomou uma decisão importante na sua vida pessoal. A atriz portuguesa, de 34 anos, terminou a relação amorosa que mantinha com o ator João Jesus, com quem namorava há cerca de quatro anos.

Atualmente recruta do novo reality show da TVI, Soraia Sousa é licenciada em Teatro e tem vindo a construir um percurso sólido no panorama artístico nacional, marcado pela dedicação e pelo talento. Ao longo da carreira, participou em várias séries e novelas portuguesas, tanto na televisão como no cinema, destacando-se pela sua versatilidade e pela capacidade de dar vida a personagens intensas e complexas.

Mais recentemente, integrou o elenco da novela «A Fazenda», onde interpretou Andreia, uma advogada e irmã de Alex, personagem vivida por Rodrigo Tomás.

No plano pessoal, a atriz vivia uma relação com João Jesus, que também fazia parte do elenco de «A Fazenda», onde interpretava Joel. O namoro chegou agora ao fim, numa fase que antecedeu a entrada de Soraia no formato da TVI, acrescentando uma nova dimensão à sua exposição mediática.

Veja alguns dos momentos da recruta no reality show da TVI: