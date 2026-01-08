Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 32min

Em 2025, a praia ganhou notoriedade internacional ao ser apelidada de “joia escondida de Portugal” pela imprensa espanhola. A distinção colocou o local no mapa turístico e poderá transformá-lo num dos destinos mais procurados para férias em 2026.

A imprensa internacional tem vindo a demonstrar um interesse crescente por destinos portugueses menos conhecidos, com destaque para o olhar atento dos jornalistas espanhóis, que têm dado a conhecer vários locais em Portugal desconhecidos até de muitos portugueses.

Desta vez, o destaque foi para a praia fluvial das Azenhas d'El Rei, situada no Alandroal, que mereceu a atenção da comunicação social espanhola. Num artigo dedicado às “autênticas preciosidades” do nosso país, o site espanhol El Confidencial descreve este espaço como “um verdadeiro oásis para quem procura escapar ao calor, principalmente durante os meses de verão”.

Segundo a mesma publicação, “foi inaugurado há alguns anos e desde então não parou de receber elogios. O mais importante: possui bandeira azul, símbolo da qualidade excecional do meio ambiente”.

O local é ainda apontado como um “ótimo refúgio para famílias”, tendo em conta que os acessos estão adaptados a carrinhos de bebé e pessoas com mobilidade reduzida. “O acesso é muito simples, pois é feito por passadeiras de madeira até à área de areia fina ou até à área relvada. Este lugar tem tudo o que precisa para um ótimo dia na praia, com salva-vidas, restaurante com esplanada, chuveiros e áreas de piquenique”, refere a publicação espanhola.

Percorra a galeria acima para ver como é a praia.

