Jovem de 22 anos é brutalmente agredido na via pública. Ainda sem testemunhas, procuram-se os autores da agressão

Um jovem de 22 anos foi brutalmente agredido a soco e com um ferro na madrugada do passado sábado, na Póvoa de Varzim

Na madrugada do passado sábado, após ter levado a namorada a casa, quando se dirigia para casa, um jovem de 22 anos foi agredido a soco e com um ferro. O jovem foi encontrado pelos bombeiros desorientado e ferido, tendo sido socorrido no local e depois transportado para o Hospital de São João, com um traumatismo crânio-encefálico grave e múltiplas fraturas na face.

No depoimento que fez às autoridades, Rui Pedro afirmou não ter memória do momento em que foi agredido. Apenas recorda-se de ter ido levar a namorada e estar a caminho de casa.

A PSP está a investigar o caso. Neste momento, procuram testemunhas que possam ajudar as autoridades a chegar aos autores da brutal agressão.