Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Muitas mulheres chegam aos 60 anos com uma energia e aparência que desafiam a idade. O segredo não está apenas na genética: hábitos diários simples podem fazer toda a diferença na forma como o corpo e a pele envelhecem. Descobre quais são os comportamentos que ajudam mulheres a parecerem mais jovens e cheias de vitalidade depois dos 60.

A juventude não se mede apenas pela aparência da pele, mas também pela forma como nos movemos, falamos e encaramos a vida. Segundo a psicologia e diversos estudos, envelhecer bem não depende exclusivamente da genética nem de tratamentos dispendiosos, mas sim de pequenos hábitos diários mantidos ao longo do tempo, muitos dos quais estão acessíveis a qualquer pessoa.

De acordo com o site Onda Cero, dormir bem está entre os principais hábitos apontados pelos especialistas. Mais do que simplesmente descansar, o sono permite que o corpo se repare: durante a noite, regeneram-se as células, produz-se colagénio e diminui o desgaste visível da pele. Quem mantém uma aparência jovem valoriza o sono como algo sagrado, respeitando horários regulares e ambientes tranquilos.

Manter vínculos sociais fortes é outro fator crucial. Relações significativas promovem o bem-estar emocional e, segundo estudos, uma vida social ativa está associada a um envelhecimento biológico mais lento. Conversar, rir e sentir-se parte de um grupo reflete-se na expressão, postura e até no olhar.

A gestão do stress também é determinante. O stress crónico eleva os níveis de cortisol, uma hormona que acelera o envelhecimento da pele e do organismo. Pessoas que aparentam ser mais jovens desenvolvem rotinas para aliviar a tensão, como caminhar, meditar, respirar conscientemente ou dedicar tempo a atividades relaxantes.

Outro hábito simples, mas muito eficaz, é a hidratação constante. Beber água ajuda a manter a pele elástica e saudável, tornando a hidratação um gesto automático ao longo do dia.

O movimento diário faz igualmente uma grande diferença. Não é necessário praticar exercícios intensos; o importante é manter-se ativo, seja a subir escadas, cuidar do jardim, dançar ou caminhar. A regularidade no exercício melhora a circulação, nutre a pele e mantém os músculos ativos.

O cuidado com o sol é outro hábito essencial. Usar protetor solar, chapéus e óculos de sol reduz o envelhecimento cutâneo e protege a pele a longo prazo.

Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é igualmente fundamental. Frutas, legumes, peixe, cereais integrais e gorduras saudáveis fornecem antioxidantes que protegem as células, mantendo o organismo e a pele em melhor estado.

Além disso, quem envelhece bem tende a manter uma atitude positiva e realista, aceita os desafios sem se prender a eles, pratica gratidão e evita ressentimentos prolongados. Manter a mente ativa e curiosa — aprendendo algo novo, lendo ou explorando interesses diferentes — contribui para uma presença mais vital e jovem.

Por fim, a moderação é um princípio transversal: desfrutar de pequenos prazeres, como um copo ou uma sobremesa, sem excessos, ajuda a preservar o equilíbrio físico e emocional.