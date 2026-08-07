Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

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Com águas cristalinas, cascatas e paisagens deslumbrantes, este destino é um verdadeiro paraíso escondido em Portugal.

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Com a chegada do tempo quente, muitos portugueses procuram destinos naturais para escapar à agitação das praias mais concorridas. Entre montanhas, cascatas e piscinas naturais, as 7 Lagoas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, afirmam-se como um dos locais de eleição para quem pretende descansar em pleno contacto com a natureza.

Recentemente, este recanto voltou a destacar-se nas redes sociais graças aos criadores de conteúdos Diana e Filipe, que reúnem cerca de 14 mil seguidores no Instagram. Os dois partilharam um vídeo da paisagem, descrevendo-a como um verdadeiro “paraíso escondido”.

Localizadas nas imediações da aldeia de Xertelo, no concelho de Montalegre, as 7 Lagoas são formadas por várias piscinas naturais interligadas por pequenas quedas de água, criando o cenário ideal para um mergulho nos dias de maior calor. A água cristalina e a paisagem montanhosa tornam este um dos locais mais emblemáticos do Gerês durante o verão.

O acesso mais habitual às lagoas faz-se a partir de Xertelo. O trilho tem cerca de 4,5 quilómetros (ida) e apresenta um grau de dificuldade entre fácil e moderado, permitindo apreciar diferentes paisagens naturais ao longo do percurso.

Quem optar por ir de carro pode estacionar junto ao Bar das 7 Lagoas, onde o parque tem um custo de dois euros por dia. Ainda assim, é aconselhável chegar cedo, sobretudo nos meses de julho e agosto, quando a afluência de visitantes aumenta de forma significativa.

De acordo com as informações turísticas oficiais do Parque Nacional da Peneda-Gerês, esta zona distingue-se pela sua riqueza natural, biodiversidade e paisagens preservadas, atraindo todos os anos milhares de visitantes nacionais e estrangeiros em busca de contacto com a natureza e de percursos ao ar livre.

Águas transparentes, cascatas e um ambiente de tranquilidade fazem das 7 Lagoas um dos refúgios naturais mais especiais para descobrir no Norte de Portugal.