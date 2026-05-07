Novas 7 Maravilhas de Portugal: há 629 patrimónios candidatos

"Esta seleção reflete a riqueza, a diversidade e a identidade cultural do país", diz Luis Segadães, Presidente das 7 Maravilhas de Portugal

As Novas 7 Maravilhas de Portugal registaram uma das maiores adesões de sempre, com um total de 629 patrimónios candidatos provenientes de todo o país, incluindo as Regiões Autónomas. A forte participação reflete a diversidade e riqueza cultural de Portugal, bem como o envolvimento das comunidades e instituições nesta edição dedicada ao património.

A distribuição territorial revela uma mobilização significativa, com a Região Norte a liderar em número de candidaturas, com 183 patrimónios. Segue-se a Região Centro, com 163, e o Alentejo, com 83 propostas. Em termos de categorias, Religião destaca-se com 160 candidaturas, seguida de Turismo, com 137, e de História, com 128. Estes resultados evidenciam o peso do património religioso, turístico e histórico na identidade cultural do país.

Luis Segadães, Presidente das 7 Maravilhas de Portugal, considera que “esta seleção reflete a riqueza, a diversidade e a identidade cultural do país. Mostra um Portugal extraordinário e as pessoas vão perceber exatamente isso quando entrarmos na competição. A próxima fase será marcada pelo orgulho das comunidades e pela forma como cada território se vai mobilizar para defender aquilo que sente como seu e quer ver reconhecido por todos”.

A validação das candidaturas foi assegurada pelo Conselho Científico que procedeu à análise de todas as propostas submetidas, excluindo aquelas que não cumpriam os critérios definidos no regulamento do concurso. A PwC foi a entidade que auditou todo o processo e, de acordo com José Bizarro (Partner da PwC), a missão cumpriu-se com tranquilidade e sucesso: “assegurámos a aplicação rigorosa, transparente e consistente do regulamento. No fim, contribuímos para reforçar a credibilidade de todo o processo e a confiança que o público tem na marca 7 Maravilhas”.

O Conselho Científico das Novas 7 Maravilhas de Portugal é constituído por 7 entidades ligadas às áreas do património, turismo, arquitetura, engenharia e administração pública:

Ministério da Defesa Nacional

Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território

Turismo de Portugal

Infraestruturas de Portugal

Património Cultural, I.P.

Ordem dos Arquitetos

Ordem dos Engenheiros

As 629 candidaturas vão agora ser avaliadas por um painel de 140 especialistas, responsáveis por selecionar os 147 patrimónios nomeados que seguem para votação pública, prevista para o final de maio.

Com transmissão na TVI, as Novas 7 Maravilhas de Portugal entram agora numa nova fase, marcada pela mobilização dos territórios e pela votação pública que irá escolher os patrimónios mais representativos da identidade nacional.

A iniciativa conta com o apoio do VisitPortugal e da EDP. A Sical é o Café Oficial e o Favaios o Brinde Oficial. Todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

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