Já pode votar nas Novas 7 Maravilhas de Portugal. Há 147 patrimónios na corrida

  • Hoje às 12:56
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A votação pode ser feita por telefone ou através da aplicação TVI Pass

Depois de reunir uma das maiores participações de sempre, o concurso Novas 7 Maravilhas de Portugal entrou numa nova fase: já são conhecidos os 147 patrimónios finalistas que continuam na corrida para conquistar a preferência dos portugueses.

Ao todo, foram apresentadas 629 candidaturas de todo o país, incluindo das regiões autónomas. A seleção dos finalistas ficou a cargo de um painel de 140 especialistas, indicados pelas entidades que integram o Conselho Científico da iniciativa.

Como votar

O anúncio oficial dos finalistas e o arranque da votação popular aconteceram no passado dia 29 de maio, durante um evento realizado no Palácio Nacional de Queluz, em Lisboa, que reuniu dezenas de convidados.

Para Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, o património tem um papel que vai muito além da preservação da memória. “O legado das 7 Maravilhas recorda-nos que o património não é apenas memória do passado, mas também uma ponte para o futuro. Preservar monumentos, tradições e culturas significa valorizar a identidade do nosso povo, inspirar novas gerações e criar oportunidades de desenvolvimento. O verdadeiro património é aquele que, ao ser protegido, continua a gerar conhecimento, união e esperança.”

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Também Nuno Santana, CEO da NIU Experience Agency, destaca o impacto que a iniciativa tem tido ao longo dos anos. “O projeto das Novas 7 Maravilhas de Portugal mostra que o património é uma força viva, capaz de unir o país em torno da sua história e identidade. O impacto ultrapassou a valorização cultural, promovendo o turismo, a economia local e o reconhecimento internacional de Portugal.”

As meias-finais começam já em junho

Os 147 finalistas seguem agora para as próximas fases do concurso. O primeiro momento decisivo acontece já a 13 de junho, com o arranque das meias-finais regionais, que serão transmitidas em direto pela TVI.

José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, sublinha a importância de dar visibilidade às histórias e comunidades que ajudam a construir a identidade do país.

“Na TVI, acreditamos que a proximidade é essencial para dar visibilidade ao que melhor define o país. Ao acompanhar de perto as histórias, as tradições e as comunidades, contribuímos para valorizar o património nacional e reforçar a ligação dos portugueses àquilo que nos une.”

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A edição de 2026 assinala o regresso das 7 Maravilhas de Portugal, duas décadas após a primeira edição do projeto. O objetivo passa por celebrar a diversidade histórica, cultural, arquitetónica e identitária do país através de sete categorias distintas: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Século XX, Século XXI e Turismo.

Mais do que uma competição, a organização destaca que esta iniciativa pretende dar visibilidade aos territórios, mobilizar comunidades e promover o património português. A forte adesão de municípios, entidades e comunidades locais é apontada como prova da relevância que o projeto continua a ter na valorização cultural e turística do país.

Todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

 

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