Afonso tem 5 anos, é cego e o maior fã de um programa da TVI: «Ele não vê com os olhos, vê com o coração»

Uma história de força, amor e superação — de um menino que vê o mundo de uma forma diferente: com o coração.

Afonso nasceu às 28 semanas, antes de desenvolver a visão. Hoje, com 5 anos, é um menino cego desde o nascimento, mas cheio de alegria, carinho e sonhos. A família luta todos os dias para que a falta de visão não o impeça de viver plenamente.

No “Dois às 10”, a mãe Kelly e a bisavó Emília partilharam a história comovente de Afonso, um menino que inspira todos à sua volta. Kelly recordou que o filho nasceu prematuro e lutou pela vida desde o primeiro instante: “A prioridade foi salvar a vida dele, e a consequência foi perder a visão.”

Apesar da cegueira, Afonso é um menino feliz, adora ouvir rádio e é um verdadeiro fã dos programas da TVI, especialmente “A Sentença”. “O Afonso apenas não vê com os olhos, mas sim com o coração”, diz emocionada a bisavó Emília, que o ajudou a contar, rezar e descobrir o mundo através dos sons e do toque.

Kelly e o marido, Nuno, dedicam-se por completo ao bem-estar do filho. A mãe está em licença de apoio a filho com deficiência e acompanha-o nas várias terapias — fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e hidroterapia — enquanto o pai explica que o pequeno “está a apurar outros sentidos, como a memória, a audição e o olfato”.

O irmão mais velho, Dinis, de 9 anos, é um dos seus maiores protetores. “Cuida muito dele e está sempre atento para que o Afonso não caia nem se magoe”, revela o pai.

Com o apoio da família, Afonso vive com entusiasmo cada dia. Na creche, está bem integrado e demonstra uma curiosidade imensa por tudo o que o rodeia.