Quem diria? Aos 60 anos, este “menino” é hoje um dos rostos mais icónicos da televisão portuguesa

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:12

Quem diria que aquele menino se tornaria, aos 60 anos, um dos rostos mais reconhecidos da televisão portuguesa? Hélder Fráguas celebra mais um ano de vida com um percurso marcado pelo rigor da profissão.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem não conhece Hélder Fráguas, o icónico juiz do programa «A Sentença»? Esta terça-feira é dia de festa para uma das figuras mais acarinhadas da TVI. Hélder Fráguas celebra 60 anos e a data foi assinalada em antena com direito a homenagens, surpresas e muitas recordações.

Apesar de assumir que não é fã de fazer anos, o juiz não deixou passar a data em branco. “Sou eu que compro o meu bolo de anos e é sempre o mais pequeno e barato”, confessou com humor, revelando que vai juntar-se à família à noite para cantar os parabéns.

Durante a conversa, Hélder Fráguas refletiu sobre o passar do tempo com a frontalidade que o caracteriza. “A idade tira-nos qualidades… a única coisa que nos dá é vocabulário”, atirou, arrancando sorrisos em estúdio.

Nascido em 1966, no ano da inauguração da Ponte 25 de Abril, viveu até aos 24 anos no Barreiro e construiu um percurso profissional sólido e multifacetado. Licenciado em Direito, foi juiz durante 10 anos, mas também notário, advogado, docente universitário e colunista, antes de se tornar o rosto de «A Sentença», onde conquistou o público pela clareza, rigor e humanidade.

Depois dos 50 anos, Hélder Fráguas decidiu desafiar-se a si próprio e viveu várias experiências radicais: nadou com tubarões, saltou de paraquedas e andou de scooter, provando que a idade não o impede de continuar a viver intensamente.

A celebração ficou completa com uma surpresa preparada pelos jurados e pela equipa do programa «A Sentença», num momento de carinho e reconhecimento por quem faz parte do seu dia a dia televisivo.

Temas: A sentença Hélder Fráguas Dois às 10

A Não Perder

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Há 34 min

Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

Há 1h e 34min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 2h e 0min

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

Há 2h e 34min

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Há 2h e 43min

Este animal que fala vai roubar o seu coração, como um cão ou gato. E não estamos a falar de um papagaio

Há 3h e 34min

Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada

Hoje às 12:37
MAIS

Mais Vistos

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Hoje às 09:57

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado

Hoje às 12:05

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 2h e 0min

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Há 2h e 43min

Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista

Hoje às 11:26

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Hoje às 11:12

Fotos

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Há 34 min

Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

Há 1h e 34min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 2h e 0min

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

Há 2h e 34min