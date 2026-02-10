Quem diria? Aos 60 anos, este “menino” é hoje um dos rostos mais icónicos da televisão portuguesa

Quem diria que aquele menino se tornaria, aos 60 anos, um dos rostos mais reconhecidos da televisão portuguesa? Hélder Fráguas celebra mais um ano de vida com um percurso marcado pelo rigor da profissão.

Quem não conhece Hélder Fráguas, o icónico juiz do programa «A Sentença»? Esta terça-feira é dia de festa para uma das figuras mais acarinhadas da TVI. Hélder Fráguas celebra 60 anos e a data foi assinalada em antena com direito a homenagens, surpresas e muitas recordações.

Apesar de assumir que não é fã de fazer anos, o juiz não deixou passar a data em branco. “Sou eu que compro o meu bolo de anos e é sempre o mais pequeno e barato”, confessou com humor, revelando que vai juntar-se à família à noite para cantar os parabéns.

Durante a conversa, Hélder Fráguas refletiu sobre o passar do tempo com a frontalidade que o caracteriza. “A idade tira-nos qualidades… a única coisa que nos dá é vocabulário”, atirou, arrancando sorrisos em estúdio.

Nascido em 1966, no ano da inauguração da Ponte 25 de Abril, viveu até aos 24 anos no Barreiro e construiu um percurso profissional sólido e multifacetado. Licenciado em Direito, foi juiz durante 10 anos, mas também notário, advogado, docente universitário e colunista, antes de se tornar o rosto de «A Sentença», onde conquistou o público pela clareza, rigor e humanidade.

Depois dos 50 anos, Hélder Fráguas decidiu desafiar-se a si próprio e viveu várias experiências radicais: nadou com tubarões, saltou de paraquedas e andou de scooter, provando que a idade não o impede de continuar a viver intensamente.

A celebração ficou completa com uma surpresa preparada pelos jurados e pela equipa do programa «A Sentença», num momento de carinho e reconhecimento por quem faz parte do seu dia a dia televisivo.