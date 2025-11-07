Mudando só uma coisa na alimentação, esta mãe conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

  Joana Lopes
  Hoje às 17:00
Abbie Lodge
Abbie Lodge

Em apenas quatro meses, esta mãe conseguiu transformar o seu corpo e a sua saúde sem recorrer a dietas radicais ou injecções.

Abbie Lodge, 34 anos, conseguiu perder 20 quilos em apenas quatro meses graças a uma mudança simples, sem recorrer a dietas extremas ou a injeções.

Em declarações ao jornal The Sun, a mãe de dois filhos revelou que chegou a pesar 92 quilos, depois de adotar hábitos pouco saudáveis após as gravidezes. Foi então que decidiu transformar a sua alimentação e a sua rotina de exercícios, depois de se rever num vídeo de férias em família e receber alertas dos médicos.

Entre os hábitos prejudiciais que tinha estavam o consumo frequente de takeaway, batatas fritas, chocolate e até três a quatro litros de refrigerante «Cherry Coke» por dia. «Estava num ciclo constante de tentar comportar-me e depois perder o controlo. Entorpecia-me com comida, tal como um alcoólico ou toxicodependente faria com a sua substância favorita,» confessou Abbie.

A mudança decisiva ocorreu quando substituiu os refrigerantes por água, mantendo uma alimentação equilibrada e estruturada através do programa 1:1 Diet da Cambridge Weight Plan. Com a ingestão de três a quatro litros de água por dia, uma dieta controlada e a prática regular de exercício físico, o peso começou a reduzir de forma rápida.

