Menino de 10 anos sobrevive perante o horror da morte do pai e do irmão num acidente de carro

Um menino de 10 anos foi o único sobrevivente de um violento acidente de viação, onde o carro conduzido pelo pai embateu contra uma árvore, provocando a morte deste e do irmão de 12 anos.

Segundo noticiado pela People, um menino de 10 anos foi o único sobrevivente de um acidente que provocou a morte do pai e do irmão de 12 anos, no Connecticut, segundo as autoridades.

O acidente ocorreu na manhã do passado sábado, 22 de novembro, em Bristol, conforme indicado pelo Bristol Police Department.

As autoridades explicaram que, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um único veículo com três ocupantes, depois de este embater contra uma árvore. Os agentes iniciaram manobras de reanimação e os bombeiros foram necessários para proceder ao desencarceramento.

«Bristol EMS transportou as três vítimas para o Bristol Hospital, contudo, o condutor e o passageiro do banco da frente foram posteriormente declarados mortos», afirmou a polícia. «O terceiro ocupante, sentado no banco de trás, foi levado para o hospital com ferimentos que não representam risco de vida», acrescentou.

Segundo os dados preliminares, «um Honda Civic de 2006 seguia no sentido norte pela Willis Street, quando saiu da via e embateu numa árvore no lado leste da estrada».

«Já tivemos acidentes ao longo dos anos nesta subida e descida», disse Richard Moulis, residente na Willis Street, à CBS afiliada WFSB. «Para os carros que descem, especialmente os que não conhecem a zona, é complicado», acrescentou.

A polícia afirmou que as vítimas mortais eram um adulto de 35 anos, que conduzia o veículo, e o seu filho de 12 anos, que seguia no banco da frente. O outro filho, um menino de 10 anos, encontrava-se no banco traseiro e sobreviveu.

Os três, cujas identidades não foram divulgadas, eram naturais de Waterbury, e os familiares próximos já foram informados. «O Bristol Police Department e toda a cidade apresentam as mais profundas condolências à família e amigos das vítimas», declarou o Bristol Police Chief Mark Morello no comunicado. «Esta tragédia é particularmente dura devido à jovem idade do passageiro falecido, à proximidade das festas e ao sofrimento que nos causa», acrescentou.

«Este é um impacto horrivelmente trágico para uma família», afirmou a Bristol Mayor Ellen Zoppo-Sassu na mesma nota. «Quero agradecer ao Police Chief Mark Morello e ao Fire Chief Rick Hart por estarem presentes esta tarde para acompanhar o desenrolar da situação e o envolvimento dos seus departamentos», disse ainda.

«Também falei com a liderança do Bristol EMS para saber como estavam e com o Waterbury Mayor Pernerewski, para que pudesse garantir uma resposta adequada na sua cidade», acrescentou Zoppo-Sassu.

As autoridades informaram que a investigação ficará a cargo da Serious Traffic Accident Reconstruction Team do Bristol Police Department.