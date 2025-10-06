Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Uma mãe sobreviveu a um violento acidente de viação que tirou a vida aos seus três filhos, de 6, 15 e 17 anos.

Uma mãe de 48 anos sobreviveu a um trágico acidente rodoviário envolvendo o carro em que seguia com os seus três filhos e um camião de mercadorias, mas as crianças — uma menina de 6 anos, um rapaz de 15 e uma jovem de 17 — não resistiram.

De acordo com a revista People, a Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP) explicou que a mulher terá falhado a paragem obrigatória no sinal de STOP, entrando no cruzamento e colidindo com um camião que transportava dois reboques.

O impacto foi devastador. O camião perdeu o controlo, embateu num poste de eletricidade e acabou numa vala de irrigação. As autoridades confirmaram que os dois filhos mais novos foram projetados para fora do carro e, apesar das tentativas de salvamento, todas as crianças morreram devido à gravidade dos ferimentos.

No momento do acidente, as duas crianças mais novas não usavam cinto de segurança, enquanto a adolescente tinha o cinto mal colocado. A mãe, por sua vez, foi transportada para um hospital com ferimentos moderados e encontra-se em recuperação.

Também o condutor do camião, um homem de 38 anos, e a passageira da frente do Honda, de 60 anos, receberam assistência em hospitais locais com ferimentos ligeiros a moderados.

As autoridades descartam, até ao momento, a influência de álcool ou drogas no acidente. Em comunicado, a CHP alertou que «cada viagem, cada criança, cada banco conta. É fundamental garantir que todas as crianças estão devidamente presas. Os cintos de segurança salvam vidas e a condução atenta evita tragédias antes que aconteçam».