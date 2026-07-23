Após perder parte da perna, Rodrigo temeu que a namorada o deixasse. A resposta que ouviu está a comover

Rodrigo Oliveira viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida no passado mês de maio. Aos 24 anos, sofreu um grave acidente de mota que o fez perder parte da perna direita e mudou para sempre a forma como olha para o futuro.

O jovem contou, no «Dois às 10», que o acidente aconteceu quando estava a chegar a casa. Antes do despiste, sentiu algo estranho, uma sensação que ainda hoje não consegue explicar. No local, apercebeu-se imediatamente da gravidade do que tinha acontecido.

Apesar de não acreditar em Deus, Rodrigo confessou que sente que lhe foi dada uma segunda oportunidade para viver. Mas, para além das consequências físicas, o acidente trouxe-lhe também um enorme medo: o de ficar sozinho. «O meu medo era ficar sozinho. Tinha receio que me vissem como um caso perdido», desabafou.

Rodrigo e Beatriz Colaço estavam juntos há vários anos e tinham começado a viver juntos um ano antes do acidente. No próprio dia em que sofreu o despiste, o jovem pediu a namorada em casamento.

Depois do acidente, Beatriz contou que Rodrigo ficou surpreendido ao vê-la no hospital. A resposta da namorada acabou por ser um dos momentos mais emocionantes da conversa e está a comover quem acompanhou o testemunho do casal. Beatriz não só permaneceu ao lado de Rodrigo, como continua a apoiá-lo diariamente nesta nova etapa da sua vida.

Atualmente, o casal vive na casa da tia de Rodrigo, depois de ter perdido a habitação onde moravam. O jovem revelou ainda que não teve direito a quaisquer subsídios após o acidente e que precisa de ajuda para enfrentar as dificuldades que surgiram desde então.