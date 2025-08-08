A caminho de casa da namorada, jovem de 22 anos cai da bicicleta e fica numa cadeira de rodas

Bruno tinha uma vida normal até que em 2023 tudo mudou num segundo. Um acidente de bicicleta atirou-o para uma cadeira de rodas, deixou-lhe 82% de incapacidade e destruiu-lhe os sonhos. Agora, com o apoio incondicional do pai, José, Bruno enfrenta uma dura batalha diária — entre cirurgias, fisioterapia e a esperança, cada vez mais pequena, de um dia voltar a andar.

Bruno Rodrigues sofreu um grave acidente de bicicleta, em setembro de 2023, que o deixou com 82% de incapacidade motora e cognitiva. A caminho de casa da namorada, perdeu o controlo da bicicleta e tudo mudou naquele instante. Desde então, encontra-se numa cadeira de rodas, com sérias limitações e sem grandes esperanças de voltar a andar.

O pai, José Rodrigues, tem sido o seu maior pilar nesta fase difícil, ajudando-o em várias tarefas do dia a dia e assumindo, muitas vezes, o papel de cuidador a tempo inteiro. Em conversa com o Dois às 10, pai e filho partilharam a dura realidade que enfrentam desde o acidente.

Bruno sofreu um traumatismo cranioencefálico exposto e chegou a ter o osso da testa empurrado sete centímetros para dentro. Atualmente, enfrenta ainda complicações adicionais, como calcificações na anca que requerem cirurgia urgente.

A fisioterapia neurofuncional é uma esperança que permanece, embora frágil. Bruno já completou dois ciclos intensivos, mas cada um custa cerca de nove mil euros, tornando difícil a continuidade sem apoio financeiro.

A revolta e a frustração instalaram-se. Apesar de tudo, José e Bruno não desistem. Criaram uma campanha de angariação de fundos online e continuam a lutar diariamente pela reabilitação e por uma vida com mais autonomia.