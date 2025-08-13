Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

A tragédia de Castro Verde, que matou seis pessoas a 9 de agosto, deixou famílias e comunidades em luto, com uma prima e sobrinha das vítimas a expressar nas redes sociais a dor irreparável pela perda.

O acidente trágico em Castro Verde, que tirou a vida a seis pessoas no dia 9 de agosto, continua a marcar profundamente as comunidades de Mourão e Castro Verde. Entre as vítimas estava uma família de quatro elementos residente em Inglaterra — pai, mãe e dois filhos gémeos de 20 anos —, a namorada polaca de um dos jovens, de 19 anos, e ainda um jovem de 26 anos de Almodôvar, guarda-redes do Núcleo Sporting de Castro Verde.

No TikTok, a prima e sobrinha da família deixou uma mensagem carregada de emoção, acompanhada por uma fotografia dos familiares: “Morri no dia 9 de agosto (dia da tragédia), mas não foi o meu coração que parou, sim os deles. Amo-vos”.

A família tinha acabado de chegar a Portugal para passar férias, tendo alugado a viatura no aeroporto de Faro, com destino a Mourão, onde possuíam casa. No caminho, no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Casével, em Castro Verde, o carro embateu frontalmente contra outro veículo. O impacto foi tão violento que o automóvel da família se incendiou, deixando as cinco vítimas carbonizadas.

O município de Mourão decretou dois dias de luto municipal, em homenagem às vítimas que eram “filhos da terra”. Também o Núcleo Sporting de Castro Verde manifestou profundo pesar pela morte do jovem guarda-redes, lembrando-o como um membro estimado da comunidade desportiva.

A tragédia deixou um rasto de dor e consternação, tanto nas localidades de origem como junto de todos os que acompanhavam de perto as vítimas e as suas famílias.