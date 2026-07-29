Após acidente de carro, ambulância de João despistou-se. Hoje, vive preso a uma cama: «Não o ouço dizer 'amo-te, mãe'»

A história de João e da mãe, Rosário Teixeira, emocionou os espectadores do programa "Dois às 10", da TVI. Aos 19 anos, o jovem sofreu dois acidentes no mesmo dia, um episódio que mudou completamente a vida da família.

Tudo aconteceu a 14 de fevereiro de 2025. João seguia ao volante do carro quando se despistou sozinho, num acidente que lhe provocou ferimentos muito graves. "Ele deve ter-se assustado numa curva e perdeu o controlo do carro", recordou Rosário.

O jovem esteve cerca de duas horas a ser desencarcerado pelos meios de socorro. No entanto, quando era transportado de ambulância para o hospital, aconteceu o impensável: a viatura de emergência também sofreu um acidente.

No hospital, João foi submetido a uma cirurgia ao cérebro e chegou a correr risco de vida. Os médicos chegaram mesmo a dizer à família que o jovem dificilmente resistiria. "A única coisa que eu pensava sempre é que ele ia sobreviver", confessou Rosário.

João lutou durante um ano pela vida no hospital. Como consequência dos dois acidentes, sofreu um traumatismo craniano grave, partiu a cabeça e a bacia e ficou com sequelas profundas.

Hoje, aos 20 anos, não fala, não anda e alimenta-se através de uma sonda, dependendo da mãe para todos os cuidados do dia a dia. "Eu não ouço o João a dizer 'eu amo-te, mãe'", lamentou Rosário, emocionada.

Apesar da dor, garante que nunca perdeu a esperança. "A dor nós podemos transformar em amor e é isso que eu faço", afirmou.

Antes do acidente, João frequentava um curso de Automação. Atualmente, passa os dias na cama e apenas sai de casa para ir ao hospital, transportado pelos bombeiros, já que o prédio onde vive com a mãe não tem elevador.

Rosário encontra-se de baixa para prestar assistência ao filho e continua focada na recuperação de João. Todos os meses, a família suporta cerca de dois mil euros em terapias, entre fisioterapia, terapia da fala e integração sensorial. A mãe sonha agora com um novo passo na recuperação do filho: conseguir que deixe a cama e passe para uma cadeira de rodas.

Para ajudar a suportar as despesas, a família criou ainda uma página de Facebook intitulada "Juntos Somos Mais Fortes, Pelo João", através da qual tem contado com o apoio da comunidade.