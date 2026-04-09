No dia do aniversário, Inês recebeu a pior notícia da sua vida: «Como é que eu vou continuar a viver?»

Era suposto ser um dia de festa. Mas tornou-se no mais doloroso da sua vida. Inês Ribeiro preparava-se para celebrar o 21.º aniversário quando recebeu a notícia que mudou tudo: o namorado, Thiago, tinha sofrido um acidente de avião durante um voo de instrução e não sobreviveu.

O avião esteve desaparecido durante cerca de 16 horas. Inês, a mais de nove horas de distância, fez uma viagem angustiante até ao local — mas, a menos de uma hora de chegar, recebeu a confirmação da tragédia. “Disseram-me: ‘Inês, não há outra forma de dizer, o Thiago morreu’”, recorda.

O impacto foi devastador. “Fiz um som como se a minha alma estivesse a sair. Como vou continuar a viver”, contou, descrevendo o momento em que tudo mudou.

Quase uma década depois, as marcas continuam bem presentes. Inês desenvolveu stress pós-traumático e viveu anos marcada pelo medo e pela ansiedade. “Eu não saía de casa sozinha… tinha medo que as pessoas que amo morressem a qualquer momento”, revelou. A dor foi tão profunda que a própria admite: “Naquele dia não houve só a morte dele. A nossa relação morreu… e eu também”.

Inês reencontrou o amor e o nascimento do seu filho trouxe alguma luz à sua vida, mas há feridas que o tempo não apaga. Ainda hoje, Inês não consegue celebrar o próprio aniversário — uma data que ficou para sempre associada à perda.