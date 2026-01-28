De ir às lágrimas. Jovem que esteve às portas da morte conhece as pessoas que a salvaram no local do acidente

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:02

Beatriz sobreviveu a um grave acidente de carro e sempre quis agradecer a quem esteve ao seu lado nos primeiros e decisivos momentos. No ‘Dois às 10’, esse desejo tornou-se realidade com um reencontro marcado pela emoção.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Beatriz esteve no ‘Dois às 10’ para contar a impressionante história de sobrevivência que viveu depois de um grave acidente de carro. O que não esperava era que o programa se tornasse também o palco de um reencontro muito aguardado — com as pessoas que estiveram no lugar certo, à hora certa, e que podem ter sido decisivas para que hoje esteja viva.

O acidente aconteceu no dia 31 de janeiro de 2025. Beatriz seguia de carro com a irmã, Janete, quando o veículo se despistou. Atrás delas vinham, por mero acaso do destino, uma enfermeira e um bombeiro, que pararam de imediato para prestar auxílio.

As consequências foram graves. Beatriz sofreu hemorragias no cérebro e no fígado, um traumatismo craniano e várias fraturas que a deixaram perto de ficar tetraplégica e até mesmo da morte. A ajuda recebida nos primeiros momentos revelou-se crucial.

Depois da sua passagem pelo programa da TVI, Beatriz fez um apelo sentido: queria encontrar quem a tinha socorrido, para poder agradecer. Durante muito tempo, não sabia quem eram essas pessoas, apenas que nunca deixaram de estar presentes nos seus pensamentos.

O destino voltou a cruzar caminhos. A enfermeira que a ajudou reconheceu-a através das redes sociais e entrou em contacto. Esta quarta-feira, o reencontro aconteceu em estúdio. Mas a surpresa não ficou por aqui. Entrou em estúdio Luís Almeida, o bombeiro que também prestou auxílio naquela tarde dramática. Durante muito tempo, Luís nunca soube se Beatriz tinha sobrevivido. «Nunca soube o que aconteceu depois», admitiu. «O importante foi ela ter saído das minhas mãos com vida», sublinhou.

Com 15 anos de profissão e uma história familiar ligada aos bombeiros, Luís explicou que, naquele momento, entrou automaticamente em “modo bombeiro”. «As pulsações da Beatriz estavam fracas», revelou, lembrando a tensão dos minutos que antecederam a chegada da emergência.

O reencontro foi marcado por emoção, gratidão e abraços sentidos. Para Beatriz, poder olhar nos olhos de quem a ajudou foi fechar um ciclo. Para Filipa e Luís, foi a confirmação de que, naquele dia, o acaso salvou vidas.

 

Temas: Acidente milagre Dois às 10 Cristina Ferreira

RELACIONADOS

O 'milagre' que salvou Beatriz momentos depois de sofrer um grave acidente de viação

A Não Perder

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Há 36 min

Estes são os ex-concorrentes com quem Liliana e Fábio mantêm contacto após o «Secret Story 9»

Há 40 min

Nada teve a ver com a depressão Kristin. Cristina Ferreira explica ausência de Cláudio Ramos

Há 1h e 0min

Em 2026, explore este 'segredo' português comparado a uma ilha grega

Há 1h e 36min

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Há 1h e 59min

Nunca mais vais gastar tanto no aquecimento graças a estes cortinados

Há 2h e 36min

Liliana admite que enviou uma mensagem ao ex-noivo Zé: «Fui sincera com o Fábio»

Hoje às 10:25
MAIS

Mais Vistos

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Hoje às 10:38

António José Seguro deixa promessa a Cristina Ferreira caso seja eleito Presidente da República

Hoje às 11:43

Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”

Ontem às 11:43

Após 15 anos de casamento, Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade

Ontem às 10:15

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Há 1h e 59min

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

Ontem às 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

Ontem às 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Ontem às 09:43

Fotos

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Há 36 min

Estes são os ex-concorrentes com quem Liliana e Fábio mantêm contacto após o «Secret Story 9»

Há 40 min

Nada teve a ver com a depressão Kristin. Cristina Ferreira explica ausência de Cláudio Ramos

Há 1h e 0min

Em 2026, explore este 'segredo' português comparado a uma ilha grega

Há 1h e 36min