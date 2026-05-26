Poucos portugueses conhecem este paraíso natural — mas quem vai fica rendido

Existem locais em Portugal que continuam afastados dos roteiros mais conhecidos, mas que surpreendem pela sua beleza natural e ambiente tranquilo. O Açude da Ribeira é um desses casos: uma pequena joia escondida no centro do país que tem vindo a conquistar cada vez mais visitantes. A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @viagens.infinitas .

Situado em Ervedal da Beira, no distrito de Coimbra, este açude destaca-se por um cenário inesperado, onde a natureza assume total protagonismo. A queda de água do Rio Seia cria um enquadramento visual marcante, perfeito para quem procura momentos de descanso longe da confusão e das multidões.

Um dos elementos que mais chama a atenção é o passadiço em formato de serpente, com cerca de 300 metros. O percurso permite atravessar toda a zona e observar a paisagem a partir de diferentes perspetivas. Além de acessível, pode ser feito rapidamente, tornando o espaço ideal tanto para uma visita curta como para integrar num dia mais completo de descoberta pela região.

O acesso ao local é simples. Depois de sair da estrada principal, basta percorrer um pequeno troço de terra batida, transitável por qualquer viatura. Existe também estacionamento junto ao açude, o que facilita a visita. A partir daí, o percurso pedonal é curto e sem grande dificuldade.

Para quem quiser conhecer melhor a região de Oliveira do Hospital, a recomendação passa por incluir este ponto num roteiro que contemple também o Trilho dos Gaios ou as Cascatas de Sevilha.

Mais do que um simples cenário fotogénico, o Açude da Ribeira é um daqueles locais que consegue surpreender ainda mais ao vivo, provando que muitos dos melhores destinos continuam longe dos circuitos turísticos mais conhecidos.