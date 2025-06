Já em casa, ator Adérito Lopes enfrenta recuperação lenta: «A agressão foi muito violenta»

O ator Adérito Lopes, da companhia de teatro A Barraca, que foi agredido esta terça-feira à noite por um grupo de extrema-direita, em Lisboa, quando entrava para um espetáculo, encontra-se a recuperar em casa com vários ferimentos na cara.

A agressão ocorreu à porta do teatro A Barraca, momentos antes do início da última representação da peça Amor é um fogo que arde sem se ver, uma encenação dedicada a Camões, dirigida por Maria do Céu Guerra.

A repórter do «Dois às 10» esteve à conversa com a agência do ator e adiantou mais detalhes: "Já está em casa, mas a recuperação vai ser difícil e lenta. Isto porque a agressão foi muito violenta. O agressor terá usado mesmo uma soqueira".

A peça, com entrada livre, acabou por ser suspensa após o incidente. Adérito Lopes, que interpretava o papel de Luís de Camões, sofreu ferimentos significativos na face e foi transportado para o Hospital de São José, onde recebeu tratamento e levou “bastantes pontos”, segundo confirmou a sua agência à CNN Portugal.

O ator encontra-se agora em casa a recuperar, mas está “muito assustado com tudo o que aconteceu”. Uma fonte próxima da companhia de teatro revelou, ainda à CNN Portugal, que Adérito saiu do hospital por volta das 4:00 da manhã e já comunicou com colegas através do WhatsApp, apresentando visível inchaço num dos olhos.

O suspeito da agressão, um homem de 20 anos, foi localizado e intercetado pela PSP nas imediações do Largo de Santos, com base nas informações prestadas por Adérito Lopes e uma testemunha. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.

O ator tem integrado o elenco da companhia A Barraca e participou em várias produções televisivas. Adérito Lopes teve participações em episódios das novelas Cacau, ambas exibidas na TVI.

