Do tamanho 27 ao 40, as adidas mais vendidas da Amazon nem chegam aos 30€

Confortáveis, resistentes e fáceis de calçar, estas sapatilhas estão entre as favoritas para crianças e jovens.

As Adidas Tensaur Hook and Loop são um clássico pensado para crianças, mas que vai muito além disso. Disponíveis do tamanho 27 ao 40, servem desde bebés e miúdos em idade escolar até adultos com pés mais pequenos — e, ao preço a que estão, os números maiores estão a desaparecer rapidamente. Não é por acaso que já somam mais de 4.000 avaliações, uma média de 4,6 estrelas e mais de 100 compras só no último mês. São atualmente as sapatilhas mais vendidas na secção de calçado de corrida para menino na Amazon.

Resistentes ao dia a dia

Com fecho em velcro, as sapatilhas são fáceis de calçar e ideais para a rotina. Há quem sublinhe a durabilidade: “São umas sapatilhas de muita qualidade e muito resistentes, além de bonitas. O meu filho é um especialista em partir sapatilhas e com estas não conseguiu — são as que mais lhe duraram.” Outros destacam o conforto e a praticidade: “Perfeitas para o colégio e para o dia a dia, a um preço excelente. São largas e muito cómodas de calçar para as crianças.”

Um clássico Adidas acessível

O design intemporal em branco, com toques discretos de cinzento, combina facilmente com qualquer roupa. E mesmo quem opta por outros tons não poupa nos elogios: “Excelente produto, são lindíssimas. O tamanho coincide com o pé da criança, ficaram fenomenais.” A relação qualidade/preço é um dos pontos mais referidos nas avaliações: “Maravilhosas! Pelo preço são geniais, muito bonitas e ficam perfeitas.” Por menos de 30€, estas sapatilhas juntam a confiança da Adidas a um valor difícil de igualar.

