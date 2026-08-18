De volta à moda: estes ténis clássicos da Adidas estão a menos de 40€ na Amazon

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Adidas VL Court 3.0 verde
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Foto: @dianatlarez, via TikTok
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As solas grossas dão lugar a um design mais minimalista e o regresso aos ténis de perfil fino marca as tendências de calçado deste ano

As solas volumosas, que dominaram o vestuário urbano nos últimos anos, estão a perder protagonismo, marcando o regresso aos ténis de perfil fino, com uma estética retro e discreta. Os ténis Adidas VL Court 3.0 surgem como uma das opções mais equilibradas nesta transição, apresentando-se atualmente com um desconto de 44%, sendo comercializados a 39,33€ na Amazon.

A opinião de quem já comprou

Este modelo reúne mais de 14 mil avaliações e mantém uma nota média de 4,5 estrelas. A qualidade de construção é um dos pontos mais destacados pelos utilizadores, que frequentemente comparam este modelo a gamas mais elevadas da marca. A experiência com o calçado é descrita por quem já comprou como excelente, destacando que a estética clássica e urbana combina na perfeição com qualquer tipo de roupa, desde calças de ganga até vestuário informal de dia a dia.

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Como conjugar no dia a dia

A grande vantagem destes ténis reside na sua polivalência. A sua conceção permite que sejam integrados tanto em conjuntos mais formais, combinados com calças de ganga e um casaco elegante para o ambiente de trabalho, como em visuais descontraídos de fim de semana. Os compradores confirmam que são perfeitos para caminhar e dar-lhes um uso diário sem que causem desconforto nos pés, sendo esta capacidade de adaptação a diferentes contextos o que os torna uma peça intemporal.

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Um pormenor importante sobre o tamanho

É importante notar um detalhe recorrente nas avaliações dos utilizadores: este modelo apresenta um corte ligeiramente estreito. Por esse motivo, recomenda-se a consulta cuidadosa do guia de tamanhos antes de concluir a compra, especialmente para quem possui um pé mais largo, sendo frequente a sugestão de optar por um número acima do habitual para garantir maior conforto durante o uso prolongado.

Com um preço reduzido, esta é uma oportunidade para investir num artigo versátil, com um desenho que dificilmente passará de moda nos próximos anos.

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