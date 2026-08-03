Desconto de 49%: os ténis Adidas parecidos com os Samba que custam apenas 36 euros

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adidas VL Court 3.0 Sapatilhas
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Se procura uns ténis clássicos e confortáveis por uma fração do preço habitual, esta promoção é imperdível

Ter um par de ténis clássicos, fáceis de combinar e que acompanhem a rotina com conforto é um indispensável em qualquer guarda-roupa. No entanto, pagar mais de 120 euros por modelos tão populares como os Adidas Samba não é viável para a maior parte das carteiras

A boa notícia é que a própria marca dispõe de opções praticamente idênticas a um valor muito mais acessível. É o caso dos Adidas VL Court 3.0, que a redação encontrou em promoção na Amazon por 36,54 € — um valor que reflete um desconto de 49% face ao preço original de 71,16 €. Com a mesma linha estética e a caraterística sola de borracha, este modelo surge como a escolha perfeita para renovar o calçado do dia a dia.

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adidas VL COURT 3.0

A recetividade deste modelo no mercado reflete-se nos números expressivos que soma na Amazon: são mais de 7.200 avaliações, mantendo uma média muito positiva de 4,5 em 5 estrelas. Nas opiniões deixadas pelos clientes, destacam-se sobretudo a excelente relação qualidade-preço, a durabilidade dos materiais e o facto de serem ténis extremamente leves e confortáveis desde a primeira utilização, tornando-se uma compra segura para quem procura elegância sem abdicar do bem-estar.

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Para quem quer uns ténis de marca com aquele estilo giríssimo e clássico, mas sem ter de gastar uma fortuna, estes Adidas VL Court 3.0 assentam que nem uma luva. São giros, confortáveis e combinam com quase tudo o que temos no armário. Só que por 36,54 €, o mais certo é os números mais habituais voarem rapidamente das prateleiras. Se anda de olho num par clássico para usar no dia a dia sem pesar na carteira, vale a pena espreitar a promoção antes que o preço volte ao normal e os tamanhos esgotem.

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