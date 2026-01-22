Dividido entre duas pessoas, Adriano Silva Martins torna história de amor pública: «Vou chegar a casa e não vou ter nenhum»

Adriano Silva Martins acabou por falar da sua vida amorosa no «Dois às 10», depois de Gonçalo Quinaz revelar em direto que o comentador estará dividido entre duas pessoas.

Adriano Silva Martins foi apanhado de surpresa no programa «Dois às 10», desta manhã, quando o tema da sua vida privada acabou por surgir em conversa com os colegas em estúdio.

O comentador e apresentador do V+ Fama falou de forma descontraída sobre o assunto, mas foi Gonçalo Quinaz, amigo e colega de painel, quem acabou por lançar a verdadeira “bomba”. “O Adriano gosta de duas pessoas, as duas pessoas gostam do Adriano. O que acontece é que ele está dividido porque eles não chegam a entendimento… o Adriano tentou”, revelou, entre risos, deixando Cláudio Ramos visivelmente curioso.

Perante a provocação, Adriano Silva Martins respondeu com humor e ironia, recorrendo até a uma referência histórica: “Há uma frase do príncipe Carlos que é: ‘Eu não vou ser o príncipe de Gales que não vai ter uma amante’”, atirou, arrancando gargalhadas em estúdio.

Cláudio Ramos tentou, ainda assim, puxar o fio à meada e perceber mais pormenores sobre a situação sentimental do comentador. No entanto, Adriano acabou por colocar um ponto final no assunto, garantindo que não há nada de concreto no horizonte: “Vou-vos dizer: vou chegar a casa e não vou ter nenhum”, afirmou.

A troca de palavras animou o ambiente no «Dois às 10», mostrando o lado mais descontraído e bem-humorado de Adriano Silva Martins, que prefere manter a sua vida privada longe de definições… pelo menos por agora.