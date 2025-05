Reação inesperada de Adrielle Peixoto fora do ar apanhada e exposta por Cristina Ferreira

“Querem que me ajoelhe…?”. Adrielle Peixoto em nova polémica e estas são as imagens que não pode perder

A apresentadora revelou o que não foi visto no ecrã: a reação inesperada de Adrielle Peixoto ao assistir às imagens das polémicas em que esteve envolvida no «Big Brother».

Adrielle Peixoto, a mais recente concorrente expulsa do «Big Brother», marcou presença esta manhã no programa «Dois às 10», da TVI, para reagir aos momentos mais polémicos da sua participação no reality show. A ex-concorrente foi confrontada por Cristina Ferreira com algumas imagens controversas captadas durante a sua estadia na casa.

Durante a conversa, Cristina Ferreira não hesitou em apontar a forma como Adrielle reagiu às imagens transmitidas em estúdio. «Houve aí algum tapar a cara», comentou a apresentadora, numa alusão ao visível desconforto da convidada.

Adrielle respondeu com sinceridade: «Eu não me orgulho disso, de verdade». A ex-concorrente acrescentou ainda: «Não quero transmitir isso para as pessoas nem que elas se inspirem nisso», referindo-se ao comportamento que teve dentro da casa.

A ex-participante justificou as suas atitudes com o ambiente de alta pressão vivido no reality show. «Foram momentos de tensão, muita pressão na casa», explicou Adrielle, tentando contextualizar o que a levou a ultrapassar certos limites. Admitiu sentir vergonha por algumas das suas atitudes e garantiu que está ciente do impacto que teve cá fora.