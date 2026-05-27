Após comunicado de Catarina Miranda, Afonso Leitão envia mensagem à ex-namorada

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Esta terça-feira, 26 de maio, foi para o ar mais uma emissão especial do “Secret Story – Desafio Final”, conduzida por Cristina Ferreira que culminou com a salvação de Afonso Leitão

Afonso Leitão foi o concorrente escolhido pelo público para continuar na casa mais vigiada do país, conquistando 45% da votação. Sensiblizado com o voto de confiança, o jovem foi questionado por Cristina Ferreira sobre aquilo que esta salvação representava para si.

Sem imaginar tudo o que está a acontecer cá fora, nomeadamente a separação anunciada por Catarina Miranda através de um comunicado nas redes sociais, Afonso Leitão mostrou-se agradecido e aproveitou para deixar uma mensagem especial à agora ex-namorada.

“Alguma leveza, algum conforto, porque já é a quinta. Portanto, só posso agradecer a toda a gente que está desse lado. Muito obrigado por, mais uma vez, me manterem nesta casa”, começou por dizer.

O concorrente fez ainda questão de mencionar as pessoas mais próximas: “Mandar um grande beijinho para toda a minha família, para os meus amigos, para quem me apoia. Para a minha namorada, para a família da minha namorada, estamos juntos e obrigado a todos”.

As palavras de Afonso Leitão estão agora a dar que falar nas redes sociais, uma vez que o concorrente continua sem saber que Catarina Miranda anunciou publicamente o fim da relação enquanto ele permanece dentro da casa

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