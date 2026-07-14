Após polémica com Catarina Miranda, Afonso Leitão toma decisão: «É isto que eu quero fazer»

Um mês após o casamento, Alexandra abriu a porta da garagem e encontrou o marido que pôs termo à vida: «Nunca deu sinais»

Depois da mais recente participação num reality show, Afonso Leitão fez um balanço da experiência e garantiu que as críticas nas redes sociais já não o afetam.

Em declarações à TV Guia, o ex-concorrente mostrou-se tranquilo perante os comentários negativos que continua a receber. «Comentem o que quiserem. Digam o que quiserem. É-me indiferente. Os meus amigos gozam-me disso», afirmou.

Durante a conversa, Afonso Leitão abordou ainda o fim da relação com Catarina Miranda Quanto ao processo judicial que envolve ambos, preferiu não entrar em detalhes. «Tudo o que já existe está nas mãos do advogado. Tudo. Agora o meu advogado trata de tudo», explicou.

Apesar da exposição mediática, Afonso garantiu que a família continua a ser a sua maior prioridade. O antigo militar confessou que o mais difícil durante o período em que esteve fechado na casa foi estar longe dos irmãos.

No que diz respeito ao futuro profissional, o ex-concorrente tomou uma decisão e revelou que já está a preparar uma nova etapa. Atualmente, frequenta um curso de personal trainer e pretende apostar na área do exercício físico. «Eu comecei a tirar um curso de personal trainer. O meu objetivo é depois fazer treinos online. E quanto mais visibilidade eu conseguir, melhor e lá para fevereiro devo tê-lo. Porque é isto que eu quero fazer», concluiu

Recorde, ainda, a entrevista de Afonso Leitão no Dois às 10: