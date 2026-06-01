Após ser confrontado, Afonso Leitão contra-ataca e expõe comportamento de Catarina Miranda: «É grave»

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O encontro entre Catarina Miranda e Afonso Leitão no “Secret Story – Desafio Final” não ficou marcado apenas pelas acusações de traição. O concorrente aproveitou também para responder às críticas e falar sobre aquilo que considera ter sido uma invasão da sua privacidade.

Depois de ser confrontado com alegadas mensagens comprometedoras, Afonso Leitão negou qualquer comportamento que justificasse o fim da relação e lançou acusações à ex-namorada. “É grave, Catarina. Eu já te apanhei várias vezes a mexer no meu telefone a meio da noite e sempre me pediste desculpa por tudo o que fizeste”, afirmou.

O concorrente garantiu ainda que nunca escondeu nada de Catarina Miranda e que lhe deu acesso total ao telemóvel.

Segundo explicou, a então namorada conhecia as palavras-passe e podia consultar livremente o equipamento. Apesar disso, Catarina Miranda insistiu que encontrou conteúdos que considera incompatíveis com uma relação e manteve a decisão de terminar o namoro.

Mais tarde, já a sós com Cristina Ferreira, Afonso Leitão voltou a abordar o assunto e explicou que os episódios de acesso ao telemóvel aconteciam devido a inseguranças da ex-companheira. “Ela própria, por mais de três vezes, eu apanhei a mexer no telefone às minhas escondidas e eu perguntei-lhe: ‘Porque fazes isso?’ E ela disse: ‘São inseguranças que eu tenho de outras relações’”, revelou.

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O concorrente garantiu ainda que tem a consciência tranquila e sublinhou que nunca teria partilhado os seus códigos de acesso se tivesse algo a esconder. “Tenho a consciência totalmente tranquila”, assegurou.

Ainda assim, a conversa terminou sem entendimento entre os dois e com Catarina Miranda a confirmar que não pretende retomar a relação quando Afonso sair da casa.

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