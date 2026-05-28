Cristina Ferreira esclarece se Catarina Miranda vai à casa do Desafio Final confrontar Afonso Leitão

Enquanto o concorrente permanece fechado no reality show da TVI sem conhecimento de tudo o que está a acontecer, Cristina Ferreira revelou que a produção está já a estudar a melhor forma de o confrontar com a situação.

Durante o programa “Dois às 10”, a apresentadora explicou que existem várias hipóteses em cima da mesa, incluindo uma entrada especial na casa. “Dado isto, há a possibilidade tanto da mãe como dela irem à casa falar”, começou por revelar Cristina Ferreira.

A apresentadora destacou ainda que a principal preocupação da produção passa por proteger emocionalmente Afonso Leitão, tendo em conta o impacto que toda esta polémica poderá ter no concorrente. “Primeiro, porque a nossa primeira intenção é proteger a pessoa que lá está dentro e, portanto, sabemos que o choque que vai ter com isto tudo que está a acontecer aqui fora é, de facto, difícil de gerir por parte de uma pessoa que está fechada dentro de uma casa”, explicou.

Cristina Ferreira garantiu ainda que a produção está a tentar encontrar a forma mais adequada para o concorrente tomar conhecimento do fim da relação com Catarina Miranda. “Com a produção estamos a tentar perceber qual é que será a melhor forma de ele saber e de ser confrontado”, acrescentou.

A apresentadora recordou também que não seria a primeira vez que uma situação deste género acontece num reality show da TVI, lembrando que já houve ex-concorrentes que entraram na casa para terminar relações amorosas cara a cara.