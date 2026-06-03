Depois do fim da relação, Catarina Miranda toma decisão inesperada em relação a Afonso Leitão

O gesto de Catarina Miranda que nem todos viram no frente a frente com Afonso Leitão

Poucos dias depois de ter colocado um ponto final na relação com Afonso Leitão, durante o mediático confronto na gala do Secret Story – Desafio Final, Catarina Miranda abriu uma caixa de perguntas e respondeu a uma das questões que mais curiosidade despertava entre os seguidores.

A ex-concorrente foi questionada sobre o futuro das tatuagens que fez em homenagem ao antigo namorado e não fugiu ao tema. “O que vais fazer à tatuagem que tens com o Afonso?”, quis saber um seguidor.

Catarina Miranda começou por esclarecer que, na verdade, tem duas tatuagens relacionadas com a relação que viveu com o ex-concorrente. “Tenho duas tatuagens: um ‘A’, a inicial do Afonso, que é pequenina, e ‘Cale’ [junção dos nomes ‘Catarina’ e ‘Leitão’]”, revelou.

Apesar do fim da relação, a ribatejana garantiu que, para já, não está nos seus planos apagar qualquer uma delas. Pelo contrário, recordou com carinho os momentos felizes que viveu ao lado de Afonso Leitão. “Acreditem ou não, aquele foi o melhor verão da minha vida até hoje. Diverti-me imenso com ele. Ri-me imenso com ele. Foi muito, muito divertido. E foi uma pessoa que passou pela minha vida”, afirmou.

Por isso mesmo, Catarina explicou que, neste momento, não sente necessidade de eliminar as marcas que guardam essa recordação. “Não estou a planear tirar a tatuagem. Se calhar, um dia mais tarde, vai fazer sentido tirar a tatuagem. Mas, neste momento, não. Até porque não me faz diferença”, confessou.

A ex-concorrente fez ainda questão de sublinhar que todas as tatuagens que tem carregam um significado especial “Todas as tatuagens que tenho têm um significado. Fiz esta com significado, porque gostava muito do que tínhamos”, admitiu.

Ainda assim, Catarina Miranda não fecha completamente a porta a uma eventual mudança de opinião no futuro. “Talvez um dia mais tarde possa tirar. Ou, se calhar, para a semana, já penso de forma diferente. Neste momento, é-me indiferente. Portanto, vai ficar como está”, concluiu.