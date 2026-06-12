Fora do Desafio Final, Afonso Leitão descobre tudo o que Catarina Miranda fez e deixa agradecimento a Jéssica Vieira e Marcelo Palma

Após a saída do Secret Story – Desafio Final, o ex-concorrente reagiu pela primeira vez ao apoio que encontrou cá fora e confessou que foi surpreendido pela onda de carinho que recebeu dos fãs.

Afonso Leitão foi expulso do Desafio Final, programa onde viveu o fim do namoro, depois de Catarina Miranda ir à casa terminar a relação depois de afirmar ter encontrado mensagens de alegas traições de Afonso. Algo que o ex-concorrente negou prontamente. Agora, fora da casa, descobriu tudo o que foi dito e quem o apoiou.

“Não estava à espera de receber a onda de carinho que tenho recebido. Só posso agradecer. Vinha com receio que podia ser totalmente o oposto”, começou por afirmar. Além de agradecer as mensagens de apoio, fez questão de destacar duas pessoas que, segundo revelou, o surpreenderam pela positiva pela forma como o defenderam durante a sua permanência no reality show.

“E eu não posso deixar de frisar e aproveitar o momento para dizer que houve duas pessoas que me surpreenderam pela positiva, que me defenderam e eu não estava à espera. Não posso deixar passar o momento para mandar um beijinho para a Jéssica Vieira e para o Marcelo Palma”, disse.

O ex-concorrente explicou ainda porque ficou particularmente tocado com o gesto de ambos. No caso de Jéssica Vieira, antiga namorada, admitiu que não esperava esse apoio “depois de tudo” o que viveram. “A Jéssica, depois de tudo, foi uma pessoa que não estava à espera, como é óbvio”, confessou.

Já sobre Marcelo Palma, revelou que os dois já não falavam há algum tempo e que acreditava que o amigo preferisse manter-se afastado da situação.“O Marcelo já não falava há algum tempo e estava à espera que só se abstraísse do assunto”, concluiu, mostrando-se grato pelo apoio recebido.