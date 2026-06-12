Fora do Desafio Final, Afonso Leitão fala sobre o segredo que guardou a pedido de Catarina Miranda

Afonso Leitão revela se já conversou com Catarina Miranda e expõe decisão que tomou em relação à ex-namorada

Afonso Leitão voltou a falar sobre a relação com Catarina Miranda e revelou um dos episódios mais delicados que viveram juntos, explicando que ambos decidiram manter tudo longe dos olhares públicos.

Durante a conversa no Dois às 10, o ex-concorrente recordou o momento em que foi confrontado com uma alegada gravidez de Catarina Miranda. Segundo contou, depois de um teste ter dado positivo, os dois decidiram abordar a situação de forma reservada e sem envolver terceiros. «Ela própria disse: “Vamos guardar isto em segredo”», revelou Afonso.

O jovem explicou que respeitou esse pedido e que apenas partilhou o sucedido com duas pessoas da sua maior confiança: o irmão e um amigo próximo. Ainda assim, garante que Catarina Miranda tinha conhecimento dessas confidências. «Só contei ao meu irmão e a um amigo meu. Ela sabia», afirmou.

Afonso recordou que, poucos dias depois, tudo mudou quando surgiu a notícia de um aborto espontâneo. O ex-concorrente revelou que acompanhou Catarina ao hospital e que procurou estar presente durante esse período particularmente difícil.

As declarações surgem numa altura em que a antiga relação continua a ser tema de conversa, sobretudo após as recentes revelações feitas por ambos sobre o fim do namoro.