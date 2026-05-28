Mãe de Afonso Leitão viu as mensagens que enfureceram Catarina Miranda: «Com o que eu vi, qualquer mulher ficaria melindrada»

Troque os resorts lá fora por este tudo incluído com piscinas e escorregas em Portugal

A polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dominar as conversas fora da casa do “Secret Story – Desafio Final”.

A relação entre os dois chegou ao fim de forma inesperada, numa altura em que o concorrente continua fechado no reality show da TVI e sem conhecimento da decisão da namorada.

Segundo foi avançado, tudo terá acontecido depois de Catarina Miranda ter encontrado mensagens comprometedoras no telemóvel de Afonso Leitão, algo que motivou o comunicado onde anunciou o fim da relação.

O tema foi comentado esta quarta-feira, 27 de maio, no programa “Diário”, conduzido por Nuno Eiró, onde Rita Leitão, mãe do concorrente, acabou por reagir à polémica.

Questionada sobre se existia “uma razão plausível” para Catarina Miranda se sentir desrespeitada, Rita Leitão começou por defender que tudo depende dos limites definidos dentro de cada relação. “Acho que tem muito que ver com os limites de cada um. Acho que esses limites deveriam ter ficado bem definidos para as duas pessoas”, afirmou.

Ainda assim, a mãe de Afonso Leitão admitiu compreender a reação da ex-concorrente depois daquilo que viu. “Com o que eu vi, sim, qualquer mulher ficaria melindrada, ficaria de pé atrás…”, confessou.

Apesar disso, Rita Leitão considerou que as mensagens podem também ser interpretadas como uma simples brincadeira entre amigos, dependendo da dinâmica do casal.

“Mas é como digo: isto tem muito que ver com os limites de cada um. Na verdade, é uma conversa de amigos e, se houver clareza na nossa relação, aquela conversa pode ser aceitável, como [se fosse] uma brincadeira de amigos… Só o nosso limite é que aceita ou não aceita”, explicou.

A mãe do concorrente fez ainda questão de sublinhar que falava tanto na posição de mulher como na de mãe de Afonso Leitão