«Não vou mentir»: após ser confrontado com as mensagens sobre mulheres, Afonso Leitão 'abre o jogo' pela primeira vez

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Afonso Leitão quebrou o silêncio sobre o confronto com Catarina Miranda durante o ‘Especial’ do ‘Secret Story – Desafio Final’, conduzido por Cristina Ferreira.

Questionado pela apresentadora sobre como se sentia após o intenso embate vivido na gala de domingo, Afonso admitiu que passou as últimas horas mais reservado. “Não sinto que vá acrescentar muito aqui dentro o facto de eu contar. Desabafei com o João Ricardo ontem, mas acho que não sinto necessidade de andar aqui a falar sobre o assunto”, explicou, assumindo recear que o tema possa ser usado pelos colegas dentro do jogo.

Sobre as acusações feitas por Catarina Miranda, o antigo militar confessou ter ficado surpreendido e recordou uma conversa que tiveram durante a relação. “Eu lembro-me da Catarina há uns tempos virar-se para mim e dizer: ‘Se algum dia acabarmos, peço-te, por favor, que não vás contar nada para lado nenhum, que seguimos só a nossa vida’. E eu sempre disse ‘claro’, porque eu não vivo de polémicas”, recordou.

O concorrente voltou a negar qualquer traição e garantiu que as mensagens encontradas por Catarina foram retiradas do contexto. “Eu não vou mentir que, em tom de brincadeira no grupo, de eles estarem a dizer ‘estás sozinho’, ou isto, e eu dizer ‘sim, estou, hoje é festa cá em casa’, posso ter dito, não vou mentir. Agora, realmente alguma vez aconteceu? Não, nunca levei ninguém, nunca passei essa barreira, nunca traí a Catarina e ela tem que perceber isso”, assegurou.

Segundo Afonso, este tipo de brincadeiras acontecia até na presença da própria Catarina. “Ele próprio dizia à Catarina: ‘Então, quando é que sais?’. E ele: ‘Ah, então vamos dar aqui uma festa em casa e vamos encher’. E pronto, ríamos os três. Daí eu não perceber estas proporções”, acrescentou.

Durante a conversa, o jovem revelou também que as inseguranças marcaram a relação desde cedo. Afonso contou que apanhou Catarina Miranda a mexer no seu telemóvel logo no primeiro mês de namoro. “Ela disse que eram inseguranças que ela tinha de outras relações”, recordou.

Apesar de nunca ter escondido palavras-passe ou conteúdos do telemóvel, garantiu que não gostava que isso acontecesse às escondidas. “Eu digo-lhe: ‘Tu podes ir ver, eu não tenho problema nenhum’. Mas agora, fazê-lo nas minhas costas e às escondidas, eu nunca gostei”, afirmou.

Afonso foi ainda mais longe e revelou que Catarina demonstrava algum ciúme da atenção que dedicava à própria família. “Eu gostava de convidar a minha família à minha casa mais vezes, e ela dizia mesmo que tinha ciúmes da atenção que eu depois dava aos meus irmãos”, confidenciou.

O momento mais emotivo da conversa surgiu quando Cristina Ferreira questionou diretamente se Catarina Miranda alguma vez tinha estado grávida. “A Catarina esteve grávida uma vez, sim. Teve um aborto espontâneo, a única pessoa que sabia era o meu irmão e um dos meus melhores amigos”, revelou.

Por fim, quando confrontado com a possibilidade de uma reconciliação no exterior, Afonso Leitão mostrou-se pouco otimista. “Conversar, posso sempre conversar. Reatar já acho mais complicado, porque a partir do momento em que fazem isto que fazem… Pode haver sempre uma conversa, mas reatar…”, concluiu.