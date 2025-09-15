Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:39

Jéssica Vieira, vencedora do «Big Brother Verão», esteve no programa «Dois às 10» e falou sobre a relação com o ex-namorado dentro do reality show.

Recém-saída da vitória no Big Brother – Desafio Final: Verão, Jéssica Vieira esteve esta segunda-feira no programa Dois às 10, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a experiência no reality show e sobre a convivência com o ex-namorado, Afonso Leitão.

A entrada conjunta na casa trouxe muitas emoções, como a própria reconheceu: «O jogo dele surpreendeu-me. Não estava à espera que ele tivesse esta linha. Muitas atitudes dele não conhecia.»

Questionada sobre a aproximação de Afonso a Catarina Miranda, Jéssica admitiu que, inicialmente, pensou tratar-se de estratégia, mas mudou de opinião ao longo do jogo: «No início achei que poderia ser, mas depois achei que nutriu algum sentimento por ela.»

Apesar das surpresas e das emoções vividas, a vencedora do Big Brother Verão garantiu que não há assuntos pendentes entre si e Afonso.

Entre recordações, revelações e reflexões, Jéssica Vieira deixou claro que a relação com o ex ficou no passado, enquanto segue agora em frente, com a vitória a marcar um novo capítulo na sua vida.

Temas: Afonso Leitao Jessica Vieira Big Brother Verao Dois às 10

