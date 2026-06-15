Após sair do Desafio Final, Afonso Leitão mostra-se com pessoa especial: «Amar-te é a coisa mais fácil do mundo»

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Afonso Leitão mostrou o seu lado mais carinhoso nas redes sociais e encantou os seguidores com uma publicação dedicada ao sobrinho, Benjamin.

O ex-concorrente de Secret Story – Casa dos Segredos partilhou, no Instagram, um registo ternurento do bebé e aproveitou a ocasião para lhe dedicar uma mensagem cheia de amor. “Amar-te é a coisa mais fácil do mundo”, escreveu Afonso na legenda da fotografia, deixando evidente a forte ligação que mantém com o pequeno Benjamin.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações dos fãs, que elogiaram o gesto do antigo concorrente e destacaram o seu papel de “tio babado”.

Depois de se dar a conhecer ao grande público através do reality show da TVI, Afonso Leitão continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia nas redes sociais, mostrando como está a lidar com o fim da relação com Catarina Miranda.

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