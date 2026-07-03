Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Afonso Leitão esteve no programa "Dois às 10", da TVI, onde conversou com Cláudio Ramos sobre a nova fase da sua vida, depois da participação no "Secret Story – Desafio Final" e do fim da relação com Catarina Miranda.
Durante a entrevista, o ex-concorrente revelou que voltou a aproximar-se de Marcelo Palma, com quem se tinha incompatibilizado após o "Big Brother Verão". «Fico muito feliz também que já tive oportunidade de estar com ele. Encontrámo-nos, conversámos e acho que foi um buraco que eu fui tapar, que eu próprio cavei», confessou.
Afonso Leitão assumiu ainda que reconheceu os erros do passado e que sentiu necessidade de dar esse passo. «Então reconheci, só tinha que o fazer, e fico feliz por agora… Aliás, apesar de, na altura, me ter afastado do Marcelo, uma pessoa com quem eu fui sempre falando foi com o pai», revelou.
Questionado sobre a relação que mantém atualmente com Marcelo Palma, Afonso foi claro. «Está tudo bem», garantiu, deixando perceber que as divergências entre os dois fazem agora parte do passado