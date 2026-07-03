Depois de o vídeo onde surge cúmplice de Sara, Afonso Leitão esclarece relação com a ex-concorrente

Não é na Disneyland, é em Portugal. Este lugar parece saído de um filme de Piratas das Caraíbas

Afonso Leitão esteve no programa "Dois às 10", onde falou com Cláudio Ramos sobre a vida após o "Secret Story – Desafio Final". Durante a conversa, o ex-concorrente foi confrontado com os rumores de um alegado romance com Sara Jesus.

O apresentador recordou um vídeo que mostrava grande cumplicidade entre os dois, mas Afonso Leitão afastou qualquer envolvimento amoroso. «Nada, eu e a Sara já nos dávamos bem dentro do programa. E continuamos-nos a dar cá fora», começou por esclarecer.

Entre risos, revelou ainda uma conversa divertida que teve com Sara antes da entrevista. «Eu disse à Sara, foi ontem ou o que foi, que eu disse: "Olha Sara, sexta-feira vou falar com o Cláudio. Se o Cláudio me perguntar por ti, eu vou dizer que estamos super apaixonados". E ela: "Tu não fazes isso"», contou.

Questionado por Cláudio Ramos sobre o facto de lhe atribuírem frequentemente novas namoradas, Afonso garantiu que lida bem com os rumores. «Não, nada. Não me chateia nada. Porque lá está, a minha vida sei eu e está tudo certo. Podem dizer que eu tenho 30 por uma linha, faço 30 por uma linha, que eu vou-me rir com isso», afirmou.

Durante a entrevista, o ex-concorrente fez ainda um balanço da fase que está a viver. «Super resolvido, estou bem. (...) Estou próximo das pessoas que me querem bem e isso é o que importa acima de tudo», disse, confessando que está a «tapar alguns buracos» que criou recentemente.

Afonso Leitão abordou também o regresso à casa dos pais, admitindo que a adaptação não foi fácil, mas sublinhando que essa decisão lhe permitiu voltar a estar mais próximo dos irmãos mais novos.