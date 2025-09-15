Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Conheça Joana, a concorrente da nova edição do Secret Story, que revelou ter tido relação com Afonso Leitão.

Este domingo foi noite estreia da nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos e, logo na primeira gala, surgiu um dos momentos mais marcantes desta temporada.

Joana, vinda de Alcochete, entrou na casa mais vigiada do País e rapidamente despertou curiosidade. A concorrente é natural da mesma terra de Afonso Leitão, o quarto classificado do Big Brother – Desafio Final: Verão.

Mas a surpresa maior chegou quando Joana revelou que namorou no passado com Afonso Leitão. Segundo a própria, a relação faz parte do passado e está completamente ultrapassada, até porque, atualmente, tem um namorado com quem é muito feliz.

Recorde-se que Afonso Leitão ficou conhecido pelas várias ligações que criou dentro e fora dos realities. Ao longo do último ano, envolveu-se com Jéssica Vieira – por quem se apaixonou no Secret Story 8 –, Catarina Miranda, com quem teve uma ligação no Big Brother Verão, e Daniela Santos, com quem manteve uma relação já fora dos programas.

A revelação de Joana promete trazer ainda mais expectativa em torno do jogo, desde já marcado por este elo inesperado com uma das figuras mais mediáticas do universo reality show.