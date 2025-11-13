É das cantoras portuguesas mais acarinhadas e prepara-se para ser avó: «Estou super feliz»

A cantora revelou no “Dois às 10” que o filho mais novo, Francisco, vai ser pai de uma menina, cujo nascimento está previsto para março.

A cantora Ágata, que celebrou 66 anos no passado dia 11 de novembro, vive um momento de grande felicidade pessoal. Durante a emissão desta quinta-feira, 13 de novembro, do programa “Dois às 10”, da TVI, a artista revelou em direto que o filho mais novo, Francisco, vai ser pai pela primeira vez.

Com um sorriso contagiante, Ágata partilhou a novidade com Cristina Ferreira, confessando-se emocionada com esta nova fase da família. “Ele tem 27 anos, já estava na altura”, afirmou, entre risos.

A cantora revelou ainda que o nascimento do bebé está previsto para março do próximo ano e adiantou mais um pormenor que encantou o público: “Vai ter uma menina.”

Este será o segundo neto da artista, que já é avó de Maria.

Veja algumas das fotos da cantora no «Dois às 10».