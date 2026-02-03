Foi esteticista durante 17 anos e agora é proprietária de uma agência funerária: «Já me pediram para pintar as unhas»

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:53

Durante 17 anos, Susana Magalhães dedicou a vida a cuidar da beleza e do bem-estar dos outros como esteticista. Hoje, o seu dia-a-dia é completamente diferente: é proprietária de uma agência funerária.

“Quem muda, Deus ajuda.” O ditado encaixa na perfeição na história de Susana Magalhães, uma mulher que decidiu dar uma volta radical à sua vida profissional depois de 17 anos dedicados à estética.

Susana começou a trabalhar aos 18 anos como esteticista por conta própria e nunca parou. Mesmo durante a gravidez, continuou a atender clientes, numa profissão que, como a própria reconhece, vai muito além da beleza. “As clientes desabafam imenso. O bom e o mau”, contou, lembrando o lado psicológico que sempre acompanhou o seu trabalho.

Há cinco anos, porém, tudo mudou. Movida por uma curiosidade antiga e por uma relação muito próxima com a morte desde criança — numa família onde os velórios eram feitos em casa — Susana decidiu trocar o mundo da estética por algo completamente diferente: abriu uma agência funerária.

Hoje, é proprietária da Funerária Vialonga, negócio que gere ao lado do marido desde 2021. No dia a dia, Susana faz de tudo: monta capelas, prepara os corpos, acompanha famílias em luto e assegura os transportes fúnebres. Um trabalho exigente e emocionalmente pesado. Apesar do impacto da mudança, Susana garante que nunca se arrependeu da decisão, afirmando que deixou de cuidar dos vivos para cuidar dos mortos.

A história de Susana é um exemplo claro de que recomeçar, mesmo quando ninguém espera, pode ser um ato de coragem.

