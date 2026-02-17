Aos 73 anos, atriz da TVI celebra nascimento da primeira neta. E já sabemos o nome da bebé

Agir e Catarina Gama anunciaram a chegada da primeira filha em comum, partilhando imagens ternurentas da bebé e revelando o nome escolhido poucos dias após o nascimento.

Agir e Catarina Gama já vivem a emoção da paternidade pela primeira vez. A filha do casal nasceu no passado dia 12, mas a novidade só foi tornada pública esta segunda-feira, 16 de fevereiro, através das redes sociais. Quem reagiu com carinho foi a mãe do cantor, a atriz Helena Isabel, que comentou as publicações com vários corações.

Foi o músico quem começou por partilhar a notícia com os seguidores, ao publicar várias fotografias e um vídeo da recém-nascida. Na legenda, revelou o nome escolhido para a bebé: “Camila”, acompanhado por vários emojis em forma de coração.

Também Catarina Gama assinalou o momento especial no Instagram, optando por uma imagem ternurenta da filha, onde se veem as mãos dos pais a envolver a pequena. “Camila 12.02”, escreveu, confirmando a data de nascimento.

O casal inicia agora uma nova etapa, marcada pela chegada da primeira filha em comum, num momento que tem sido celebrado com muita emoção e partilhas carregadas de amor.