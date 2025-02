Com esta dica nunca mais vai deixar a água a ferver transbordar do tacho

Quantas vezes já lhe aconteceu a água transbordar do tacho enquanto cozinha? Saiba que existe um truque simples que vai acabar com esse pequeno drama doméstico

Quem nunca se deparou com o caos na cozinha quando a água começa a transbordar do tacho? Esta situação, embora bastante comum, pode ser extremamente frustrante. Mas, como escreve o IOL, baseando-se na página do Instagram Vibrant Latino, conhecida por partilhar dicas domésticas incríveis, existe uma solução simples e eficaz para evitar esse problema. E o melhor de tudo? Não é necessário baixar o lume ou fazer grandes alterações no processo de cozedura.

Segundo a Vibrant Latino, o truque é tão simples quanto eficaz: enquanto a panela com a massa está ao lume, basta pegar num pedaço de papel de cozinha e colocar uma pequena quantidade de azeite nas laterais internas da panela. Esta ação cria uma camada protetora que impede que a água transborde, permitindo que cozinhe sem preocupações.

Este truque, partilhado pela Vibrant Latino, não só facilita a tarefa de cozinhar, mas também ajuda a poupar tempo e esforço na limpeza da cozinha, pois, deixará de passar horas a limpar o fogão depois de cada refeição.