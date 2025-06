Fazer água com gás em casa? Já é possível e nós explicamos-lhe como

Se é fã de água com gás e gostaria de a ter sempre à mão, saiba que agora pode fazê-la facilmente em casa. Com alguns equipamentos simples e passos rápidos, pode preparar a sua própria água gaseificada, poupando dinheiro e evitando desperdícios. Descubra connosco tudo o que precisa de saber para começar já hoje!

Com a chegada dos dias mais quentes, há quem pense apenas em praia, enquanto outros se focam nos gelados. Contudo, existe um grupo para quem o verdadeiro prazer reside numa garrafa de água com gás bem fresca. Seja durante o almoço, a acompanhar um lanche ou simplesmente para adicionar um toque efervescente ao dia, este hábito refrescante tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos. A boa notícia é que já não é necessário sair de casa — nem carregar garrafões do supermercado — para manter este prazer.

Água com gás em poucos segundos

Por sermos entusiastas de água com gás, ficámos encantados ao conhecer a SodaStream Art — uma máquina que transforma água da torneira numa bebida gaseificada em questão de segundos. Sem fios, sem necessidade de tomadas e sem complicações, o aparelho funciona com uma alavanca de estilo vintage que permite ajustar o nível de gás conforme o gosto: desde uma ligeira efervescência até uma carbonatação mais intensa, semelhante aos refrigerantes tradicionais.

Quem já experimentou a máquina confirma: «Cada garrafa de gás dura-me entre quatro e cinco semanas, dependendo de quanto gás coloco. Basta entre três e cinco toques na alavanca». Outro utilizador destacou a facilidade do novo sistema de encaixe: «Tivemos uma SodaStream durante anos. Agora trocámos para este novo modelo e notámos logo a diferença — a ligação da garrafa é muito mais rápida e intuitiva».

Design compacto e redução do uso de plástico

Para além da praticidade, a SodaStream Art apresenta um design elegante e discreto, que se adequa a qualquer cozinha. O modelo preto, com detalhes em aço inoxidável e plástico resistente, inclui uma garrafa reutilizável de um litro (adequada para máquina de lavar loiça) e um cilindro de CO₂ capaz de gaseificar até 60 litros de água. Isto significa menos garrafas de plástico em casa e menos idas ao supermercado.

«Compensa. Deixei de ir ao supermercado várias vezes por semana só para comprar garrafas de água com gás. Façam as contas e pensem na conveniência e na sustentabilidade antes de decidir», escreveu um comprador. Para quem consome água com gás diariamente, o investimento parece justificar-se rapidamente — especialmente quando se considera o conforto de preparar tudo em casa, ao gosto de cada um.

Adquira a máquina aqui