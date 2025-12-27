Nunca mais deite a água de cozer as batatas no ralo do lava-louça

O que costuma fazer à água que sobra depois de cozer as batatas? Aprenda por que não a deve deitar fora

O que costuma fazer à água que sobra depois de cozer as batatas? Se a resposta é deitá-la fora, saiba que está a desperdiçar um verdadeiro aliado doméstico. Este hábito é um erro e há boas razões para mudar.

Quando as batatas são cozidas, libertam para a água vários minerais importantes. Essa água, muitas vezes ignorada, acaba por se tornar um remédio caseiro bastante útil e versátil. Segundo o site espanhol HuffPost, pode ser aproveitada como um pequeno segredo para cuidar das plantas, facilitar a limpeza da casa e até tratar do cabelo.

Um fertilizante natural para as plantas

A água de cozer batatas é especialmente benéfica para as plantas. Rica em minerais, funciona como um fertilizante natural que contribui para um crescimento mais saudável. A presença de magnésio, ferro e fósforo ajuda a fortalecer as plantas e, graças ao amido, pode ainda auxiliar no combate a algumas pragas.

Ajuda extra na limpeza da casa

Mas os benefícios não se ficam pelo jardim. De acordo com o HuffPost, o amido libertado na água é um excelente desengordurante natural. Pode ser utilizado para remover gordura e resíduos difíceis de utensílios de cozinha, bem como para a limpeza de superfícies como esquadrias de janelas.

Aliada da pele e do cabelo

Esta água também pode ser aproveitada nos cuidados pessoais. É particularmente útil para fortalecer e limpar o cabelo. A forma mais simples de a utilizar é despejá-la sobre o cabelo depois da lavagem habitual, deixando atuar durante alguns minutos antes de enxaguar.

Da próxima vez que cozer batatas, pense duas vezes antes de deitar a água fora. Um gesto simples pode transformar um “resto” num recurso prático, económico e cheio de utilidade.