Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30

Muitas pessoas acreditam que beber água antes das refeições pode ajudar a emagrecer, mas será que esta prática tem realmente algum efeito na perda de peso? Descubra o que diz a ciência e desvende se se trata de facto ou mito.

Se está a tentar perder peso, provavelmente já ouviu o conselho de beber mais água. Uma das recomendações mais comuns é tomar um copo cheio antes das refeições, com a ideia de que encher o estômago ajuda a reduzir o apetite e, consequentemente, a ingerir menos alimentos. Mas será que isto é realmente eficaz?

De acordo com o site de medicina da Harvard Health Publishing, beber água pode, de facto, ser útil para algumas pessoas na perda de peso, especialmente quando substitui bebidas calóricas ou ajuda a reduzir o apetite antes das refeições.

Estudos da National Library of Medicine identificam seis teorias principais que explicam a relação entre o consumo de água e a perda de peso. A primeira é a sensação de saciedade e ingestão reduzida de alimentos: a água pode ativar os nervos do estômago que indicam ao cérebro que está cheio, ajudando a comer menos. Pequenos estudos sugerem que isto pode reduzir o apetite e favorecer a perda de peso, embora os efeitos a longo prazo ainda não estejam confirmados.

A segunda teoria relaciona-se com a queima de calorias, uma vez que a água consumida precisa de ser aquecida pelo corpo, gastando energia. No entanto, pesquisas recentes indicam que este gasto calórico não é significativo para promover perda de peso.

Outra hipótese é a confusão entre sede e fome, pois por vezes sentimos sede mas interpretamos como fome. Beber água pode evitar o consumo desnecessário de calorias, embora não existam estudos sólidos que comprovem esta teoria. Por outro lado, substituir bebidas calóricas, como refrigerantes, sumos ou álcool, por água pode reduzir a ingestão de calorias e auxiliar no emagrecimento.

Além disso, uma hidratação adequada melhora o desempenho físico, o que pode contribuir indiretamente para a perda de peso. Por fim, a água é essencial para a quebra de gordura no organismo, mas não há evidências claras de que aumentar a ingestão de água acelere este processo.

