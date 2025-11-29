É seguro deitar água a ferver no lava-louça?

Deitar água a ferver no lava-louça parece inofensivo, mas pode causar estragos invisíveis.

A maioria das canalizações modernas é feita com tubos de PVC ou plásticos similares, ao contrário das antigas canalizações metálicas. Nestes materiais mais recentes, embora haja boa resistência, a tolerância ao calor é limitada. Isto significa que a água a ferver pode enfraquecer, deformar ou até derreter as junções das canalizações, aumentando o risco de fissuras ou fugas, como explicado num artigo escrito por canalizadores profissionais.

Mesmo que o efeito imediato não seja visível, o calor repetido pode comprometer o sistema a longo prazo, sobretudo nas junções coladas dos tubos.

Além disso, se houver um entupimento com resíduos sólidos — como gordura endurecida, restos de comida, calcário ou cabelos —, a água a ferver pode ainda empurrar a obstrução para zonas mais profundas, agravando o problema.

Para resolver entupimentos, deve recorrer ao tradicional e económico desentupidor de borracha ou a um cabo de arame. Outra opção é misturar bicarbonato de sódio com vinagre, seguido de água morna.

Para prevenir problemas futuros, evite deitar gordura, óleos alimentares, restos de comida ou detergente acumulado nos ralos.