Aprenda o segredo para a água não transbordar da panela

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Panela
Panela

Cansado de ver a água a derramar quando está a cozinhar? Descubra uma técnica simples e eficaz que vai evitar esse incómodo de uma vez por todas. Com este truque, cozinhar torna-se mais prático e sem stress!

Este cenário é frequente em muitas casas: de repente, a água começa a transbordar da panela que está no fogão, e a pessoa corre, quase em câmara lenta, para evitar um desastre. Mais um dia em que o fogão fica sujo, tudo por cozer esparguete para uma só pessoa, numa panela simples.

Há quem afirme que cozinhar é uma arte. Outros, porém, veem-na como um desporto radical, cheio de riscos como queimaduras graves e jactos de água a ferver. Quem já tentou cozinhar massa, arroz ou leite sem vigiar a panela sabe do que se trata: num instante está a cantar com a colher de pau como se fosse um microfone, e no seguinte está a enfrentar um tsunami de bolhas pegajosas a invadir o fogão.

Mas existe uma solução para este drama: a colher de pau. Este simples pedaço de madeira, segundo os especialistas Jay Deagon e Gemma Mann, professores séniores da CQUniversity Australia, evita que a água transborde. Basta colocar a colher atravessada sobre a panela e, durante alguns minutos, a magia acontece. Contudo, isto só funciona até a colher aquecer e começar a absorver a humidade.

A solução definitiva? Não se distrair. Pode ser difícil nos dias de hoje, mas é fundamental quando se pretende evitar sujar ainda mais a cozinha.

Portanto, para quem gosta de cozinhar: escolha uma panela grande, baixe o lume e aceite que a vida é curta demais para confiar totalmente em líquidos a ferver.

Temas: Água Panela

